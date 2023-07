OpenAI conferma: ChatGPT è diventato più 'stupido', le nuove API risolveranno il problema?

Nelle scorse ore, OpenAI ha potenziato ChatGPT con una nuova feature: le istruzioni personalizzate. Queste ultime, sfortunatamente, non sono in arrivo in Europa, mentre pare che alcuni utenti e ricercatori abbiano iniziato a criticare OpenAI per un peggioramento di ChatGPT, definendo la sua ultime iterazione "più lenta e più stupida" della precedente.

Nelle scorse ore, durante un'intervista con Business Insider, OpenAI ha confermato che GPT-4 potrebbe aver "perso qualche colpo" in alcune specifiche task dopo i suoi ultimi aggiornamenti. Per il momento, non è chiaro cosa abbia causato il problema, mentre un paper pubblicato su ArXiv da alcuni ricercatori di Stanford e Berkeley spiega che il nuovo modello linguistico di ChatGPT si starebbe "degradando nel tempo".

I ricercatori di Stanford e dell'Università di Berkeley, infatti, hanno scoperto che sia GPT-4 che GPT-3.5 forniscono risposte diverse da quelle di qualche mese fa, per via di un processo di continuo cambiamento legato al sistema di apprendimento dei due modelli linguistici e agli aggiornamenti via via implementati da OpenAI. Tuttavia, mentre GPT-3.5 sembra migliorare, lo stesso non può dirsi per il "fratello maggiore" GPT-4, che anzi avrebbe iniziato a fornire informazioni scorrette in maggiore quantità e a rifiutarsi di rispondere alle domande degli utenti.

Addirittura, con una specifica query di domande, i ricercatori hanno scoperto che il numero di risposte corrette è sceso dal 100% al 2,4% negli ultimi mesi. Al contempo, le versioni più recenti di ChatGPT sarebbero meno inclini a fornire delle risposte articolate, preferendo invece delle frasi più concise e stringate.

Al di là dei risultati accademici, sono molti gli utenti che negli ultimi mesi hanno iniziato a chiedersi se ChatGPT sia effettivamente peggiorato con l'andare del tempo o se la loro fosse solo un'impressione. Le ultime dichiarazioni di OpenAI sembrano aver fugato ogni dubbio a riguardo: un peggioramento c'è stato, e la startup sta lavorando per risolverlo.



Nell'ultima release del suo LLM, per esempio, OpenAI ha migliorato le API di GPT-4, nella speranza di invertire la degradazione del modello. Al contempo, però, l'azienda ha aperto un portale per gli utenti dedicato alle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti.