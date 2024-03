OpenAI alla conquista di Hollywood: ha proposto Sora a attori e registi

Lo sviluppo dei modelli IA di OpenAI continua: se nelle scorse ore si è parlato molto di GPT-5, ora è Sora, l'IA capace di generare video ultra-realistici, a finire sotto ai riflettori. A quanto pare, infatti, OpenAI crederebbe davvero tantissimo in Sora, al punto di averne proposto l'uso ad alcuni studios di Hollywood.

La notizia è stata riportata da Bloomberg e da The Verge, secondo cui OpenAI starebbe "corteggiando" Hollywood con una serie di incontri di alto livello tra i suoi vertici e i principali studios di Los Angeles. Addirittura, sembra che l'azienda sia già riuscita a fissare qualche incontro con dei registi (di cui purtroppo non sono stati fatti i nomi) per vagliare le possibilità di un utilizzo di Sora nel mondo del cinema. Eventualità che in molti, nello star system, ancora criticano aspramente.

Sora è stato mostrato a fine febbraio e non è ancora stato rilasciato al pubblico: l'obiettivo di OpenAI, però, sarebbe quello di rendere l'IA disponibile entro fine anno all'utenza generale. In parallelo, pare che la startup di Sam Altman abbia realizzato delle build della sua Intelligenza Artificiale che sono state rese disponibili in via sperimentale ad "alcuni registi e attori di primo piano". Insomma, sembra che OpenAI stia facendo sul serio e che abbia già ottenuto diversi "agganci" a Hollywood.

In aggiunta, Bloomberg riporta che Sam Altman ha partecipato a diversi party nelle ultime settimane, sfruttando la stagione degli Oscar, durante i quali sarebbe venuto a contatto con diversi "pezzi grossi" del mondo della cinematografia americana. Per il momento, non è chiaro come Hollywood e OpenAI intendano utilizzare Sora nella produzione di film.

La (presunta) implementazione di Sora nei grandi film americani, però, non piacerà sicuramente ai lavoratori dello star system, specie a quelli che si ricoprono posizioni "umili" e lontane dalle luci della ribalta. Se gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood dello scorso anno erano dovuti (anche) all'uso dell'IA nel mondo della settima arte, siamo certi che un'implementazione su larga scala di Sora potrebbe condurre moltissimi professionisti a scendere nuovamente in piazza, finendo per paralizzare potenzialmente l'intera industria.

