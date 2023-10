OpenAI sta creando un team per impedire all'IA di dare il via ad una guerra nucleare

Mentre OpenAI ha rilasciato l’importante aggiornamento per ChatGPT, la società che sviluppa il modello di linguaggio più importante del web sta preparando un team per impedire all’intelligenza artificiale di iniziare una potenziale guerra nucleare o di essere un pericolo per l’umanità.

La questione è stata al centro di varie discussioni e sarà oggetto anche del documento sull’IA che dovrebbe preparare il G7. In un post pubblicato sul blog, dove OpenAI annuncia la creazione del team Preparedness guidato da Aleksander Madry, si legge che “crediamo che i prossimi modelli di intelligenza artificiale, che supereranno le capacità attualmente presenti nei modelli esistenti più avanzati, abbiano il potenziale per apportare benefici a tutta l’umanità. Ma comportano anche rischi sempre più gravi”.

Il team Preparedness cercherà di ridurre al minimo i rischi posti dai modelli d’IA di nuova generazione, inclusa la persuasione individualizzata, la sicurezza informatica, le minacce chimiche, biologiche, radioattive e nucleari, oltre che la replicazione e l’adattamento in maniera autonoma.

Il gruppo sarà anche responsabile di una politica di sviluppo informata sul rischio che “descriverà in dettaglio il nostro approccio allo sviluppo di rigorose valutazioni e monitoraggio delle capacità dei modelli, creando una gamma di azioni di sicurezza e stabilendo una struttura di governance per la responsabilità e la supervisione di tale processo di sviluppo”.