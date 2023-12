OpenAI creerà un team di sicurezza: valuterà i 'rischi catastrofici' dell'IA

A meno di un mese dal ritorno di Sam Altman in OpenAI, la società americana ha annunciato che creerà un team che si occuperà di valutare i “rischi catastrofici” dell’intelligenza artificiale nei modelli attualmente in fase di sviluppo.

In una lettera, OpenAI spiega che al fine di mitigare possibili utilizzi catastrofici della propria intelligenza artificiale, saranno anche delineate delle linee guida. "Crediamo che lo studio scientifico sui rischi catastrofici derivanti dall'intelligenza artificiale sia ben al di sotto di dove debba essere” è la giustificazione di OpenAI, secondo cui il team di monitoraggio e valutazione si soffermerà sui modelli di sviluppo assegnando un punteggio di rischio da “basso” a “critico” in quattro categorie e farà in modo che vengano utilizzati solo i modelli con valutazione “bassa” o inferiore a “media”.

Le categorie che saranno prese in esame sono:

Sicurezza informatica e capacità del modello di effettuare attacchi informatici su larga scala;

Propensione del software a creare armi chimiche o nucleari

Potere persuasivo del modello e capacità di influenzare il comportamento umano

Potenziale autonomia del modello che possa far sfuggire l’IA al controllo degli sviluppatori

I rischi saranno sottoposti alla revisione del Safety Advisor Group, che a sua volta formulerà raccomandazioni al CEO Sam Altman o una persona che sarà nominata da lui.