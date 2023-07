OpenAI, denuncia per scraping: 'dati degli utenti usati per addestrare ChatGPT e Dall-E'

In un nuovo documento pubblicato da Bloomberg Law, si parla di una nuova class action depositata contro OpenAI, la società dietro ChatGPT, che è stata accusata di “scraping” dei dati per addestrare i suoi modelli d’intelligenza artificiale.

Nella fattispecie, nelle 160 pagine depositate presso il tribunale federale di San Francisco mercoledì scorso, si legge che la società avrebbe messo in campo un “web scraping senza precedenti” per addestrare i tool d’IA come ChatGPT e DALL-E, i quali si baserebbero su “informazioni private rubate” degli utenti, che sarebbero state utilizzate senza autorizzazioni adeguate.

L’accusa afferma che OpenAI accederebbe illegalmente a tali informazioni private attraverso le interazioni degli utenti con i suoi prodotti e dalle applicazioni che integrano ChatGPT. Proprio tali integrazioni consentirebbero all’azienda di raccogliere informazioni su immagini e posizione da Snapchat, le preferenze musicali da Spotify, quelle finanziarie da Stripe e le conversazioni private su Slack e Microsoft Teams.

La società di Sam Altman viene accusata di aver condotto in segreto un’enorme operazione di web scraping, violando i termini degli accordi di servizio e le leggi statali federali sulla privacy.

“Nonostante i protocolli stabiliti per l’acquisto e l’uso di informazioni personali, gli imputati hanno adottato un approccio diverso: il furto”, si legge nella denuncia cita 16 querelanti i quali avrebbero notato come le loro informazioni personali fossero state rubate da OpenAI. Tra gli imputati c’è anche Microsoft che come noto ha investito 10 miliardi di Dollari in OpenAI.