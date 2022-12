OpenAI di Elon Musk ha creato un'IA che potrebbe rendere Google obsoleto in 2 anni

OpenAI, l’organizzazione no profit fondata da Elon Musk, ha creato ChatGPT, un’intelligenza artificiale che grazie alle sue funzioni avanzate ha già più di un milione di utenti a livello mondiale e che potrebbe rendere obsoleti i motori di ricerca, oltre che numerosi lavori.

Le preoccupazioni sono fondate e sono state confermate anche da uno sviluppatore di Gmail, il quale la scorsa settimana ha twittato che “tra un anno o due Google potrebbe diventare inutile. L’intelligenza artificiale eliminerà la pagina dei risultati dei motori di ricerca, che genera la maggior parte degli introiti”.

ChatGPT ha attirato le attenzioni (e preoccupazioni) di molti per le sue funzionalità avanzate, che vanno dalla composizione istantanea di saggi complessi alla scrittura di codice sorgente, passando per la stesura di proposte di marketing o progetti d’interior design. L’intelligenza artificiale si basa sul Reinforcement Learning from Human Feedback, un algoritmo che fa affidamento sulle risposte umane per “creare un nuovo modello che viene presentato in un’UI intuitiva, con un certo grado di memoria”. Questo aspetto rende ChatGPT molto più umana dei motori di ricerca, nonostante abbia a disposizione una mole di dati pari ad un supercomputer.

In un esempio citato dal New York Post si parla di una banale domanda posta dagli utenti a Google: “qual è il dosaggio massimo di Vitamina D al giorno?”. Big G restituisce come messaggio le linee guida che rimandajo ad HealthLine, mentre l’IA ha formulato una risposta più approfondita ed ampia.

Un utente Twitter però ha anche chiesto a ChatGPT di scrivere “un haiku dal punto di vista di un copywriter che si sente triste perché l’intelligenza artificiale potrebbe diminuire il valore della parola scritta”. L’IA ha risposto così: “parole su uno schermo, ora solo una sfocatura, la macchina prende la penna”.

Lo stesso NYPost non si sofferma sugli utilizzi creativi, che comunque potrebbero potenzialmente ridefinire l’economia mondiale, ma anche quelli malevoli: ad esempio è in grado di programma malware ed email di phishing.