OpenAI contro Elon Musk: 'voleva fonderla con Tesla ed avere il controllo totale'

In risposta alla causa presentata da Elon Musk contro OpenAI la scorsa settimana, in cui il CEO di SpaceX ha chiesto la rimozione di Sam Altman da CEO, la società sviluppatrice di ChatGPT ha risposto alle accuse con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale.

OpenAI ha affermato che si muoverà per rigettare “tutte le affermazioni di Elon” ed ha anche controbattuto alle accuse.

"Mentre discutevamo di una struttura a scopo di lucro per portare avanti la nostra missione, Elon voleva che ci fondessimo con Tesla oppure voleva il pieno controllo dell’azienda” si legge nel post, secondo cui Musk avrebbe voluto mettere le mani sulla "maggioranza azionaria, il controllo iniziale del consiglio di amministrazione e sull’amministratore delegato”. Il post è co-scritto dai co-fondatori di OpenAI Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman e Wojciech Zaremba, i quali spiegano che “non potevamo concordare termini a scopo di lucro con Elon perché ritenevamo che fosse contrario alla missione di qualsiasi individuo di avere il controllo assoluto su OpenAI."

I dirigenti difendono anche la decisione di non rendere open source il codice ed affermano che “Elon ha capito che la missione non implicava l’open source dell’AGI”, e per rafforzare tale affermazione hanno pubblicato uno scambio di email del gennaio 2016 in cui Sutskever affermava che "man mano che ci avviciniamo alla creazione dell'intelligenza artificiale, avrà senso iniziare a essere meno aperti" e che "è del tutto corretto non condividere la scienza”. Affermazioni condivise da Elon Musk che ha risposto con un “si”.

Nella denuncia presentata la scorsa settimana, Musk afferma che OpenAI è diventata una filiale di Microsoft, che ha perso il suo obiettivo primario di sviluppare un’IA responsabile da mettere a disposizione degli utenti e si sofferma esclusivamente sui profitti, in violazione del contratto. Per tale ragione, l’amministratore delegato di SpaceX ha chiesto la rimozione del suo amministratore delegato, Sam Altman.

Nella giornata di ieri, intanto OpenAI ha lanciato la possibilità per ChatGPT di leggere risposte ad alta voce.