OpenAI entra in corsia: ora può trascrivere le note cliniche dei pazienti per i medici

Se c’è un settore che non sarà influenzato dall’impatto di ChatGPT è quello medico, almeno secondo gli studi di OpenAI. Tuttavia, Microsoft ha annunciato una nuova applicazione sviluppata dalla sussidiaria Nuance Communications che di fatto fa entrare l’IA in corsia.

Si chiama Dragon Ambient eXperience (DAX) Express e sostanzialmente altro non è che un’applicazione per gli operatori sanitari basata sul modello multimodale di nuova generazione.

DAX Express infatti mira a ridurre gli oneri amministrativi dei medici generando in automatico una bozza di una nota clinica pochi secondi dopo una visita. Come spiegato dalla compagnia, questo client è alimentato da una combinazione di tecnologie basate sull’IA che riescono a rilevare i dati dalle conversazioni, oltre che dal nuovo GPT-4.

Il vicepresidente esecutivo di Nuance, Diana Nole, parlando con CNBC ha spiegato che con questo client l’azienda vuole vedere i medici “tornare alla goia della medicina” e consentire loro di curare più pazienti ed in maniera più tempestiva. “Il nostro obiettivo finale è ridurre questo onere cognitivo, ridurre la quantità di tempo che devono effettivamente dedicare a queste attività amministrative” sottolinea Nole, che osserva come la tecnologia sarà abilitata attraverso l’app di riconoscimento vocale Dragon Medical One già usata da oltre 550mila medici.

DAX converte le visite verbali dei pazienti in note cliniche e le invia al termine di un processo di revisione umana che deve garantire che siano accurate e soddisfino i requisiti richiesti. Le note, una volta revisionate, saranno inserite nella cartella clinica entro quattro ore dall’appuntamento. L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che DAX Express è in grado di generare le note in pochi secondi: in questo modo i medici potranno accedere praticamente in maniera istantanea ai recap medici dei loro pazienti.

Non è chiaro quando sarà disponibile su larga scala DAX Express, ma i primi test partiranno in estate.