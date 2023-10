OpenAI espande DALL-E 3 a più utenti e lavora a un nuovo tool per rilevare le immagini IA

Il rilascio di DALL-E 3 in versione research preview è avvenuto da qualche settimana, ma adesso è giunto il momento per OpenAI di espandere la disponibilità di quella che rappresenta la terza versione del servizio per generare immagini IA.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, a partire dalla giornata del 19 ottobre 2023 il text-to-image generator DALL-E 3 risulta accessibile dagli utenti ChatGPT Plus ed Enterprise. Questi ultimi, che ricordiamo pagano un abbonamento (il piano Plus ha un costo di 20 dollari al mese), possono dunque adesso fare uso del generatore di immagini IA direttamente a partire dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di ChatGPT.

L'integrazione di DALL-E 3 in quest'ultimo chatbot era d'altronde già stata resa nota sin dall'annuncio della terza versione del servizio per generare immagini tramite intelligenza artificiale. Sì, gli utenti possono semplicemente chiedere a un chatbot di farsi generare ciò che vogliono, al netto dei classici "paletti" di sicurezza. Si tratta insomma di una possibilità per certi versi simile a quanto offerto da tempo da Bing IA e Image Creator. Tra l'altro, ChatGPT può essere utilizzato anche per generare prompt più precisi, da dare poi "in pasto" a DALL-E 3.

Nel contesto dell'espansione del generatore di immagini IA, OpenAI si dice ora pronta in ambito sicurezza (certo, DALL-E 3 si è già rivelato controverso in alcuni risultati condivisi sul Web, in seguito all'integrazione del modello IA in Bing). Questa volta, infatti, il laboratorio di ricerca di Sam Altman e soci ha condiviso dettagli in merito ad alcune ricerche svolte in tal senso. Potete trovare maggiori indicazioni sul portale ufficiale di OpenAI.

Per il resto, come riportato da TechCrunch, nel frattempo l'organizzazione si sta interrogando in merito a quando rilasciare eventualmente un tool in grado di rilevare se un'immagine è stata generata con DALL-E 3 o meno. Per il momento sembra che la decisione sia ancora lontana, cosa che non sorprende più di tanto, visto già in passato strumenti di questo tipo non si sono rivelati particolarmente affidabili. Secondo le fonti sarebbero però stati fatti dei passi in avanti importanti anche da questo punto di vista, dunque staremo a vedere.