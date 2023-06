OpenAI e Google cedono: condivideranno i loro modelli IA con il Governo del Regno Unito

A maggio, OpenAI si era detta favorevole a delle regole per l'IA e le sue implicazioni sociali, economiche e politiche. Ciò non ha però smosso gli atteggiamenti tiepidi di molti Governi nei confronti di ChatGPT, ma ora OpenAI e Google hanno fatto un altro passo avanti verso la politica, condividendo i loro modelli IA con il Governo inglese.

Durante un discorso nel corso della London Tech Week, il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha spiegato che Google, OpenAi e Anthropic hanno raggiunto un accordo con il Governo britannico per "fornire un accesso anticipato o prioritario" a quest'ultimo per i propri modelli basati sull'IA. Il Governo, però, potrà usare tali modelli solo per fini di ricerca e per verificare che essi non comportino rischi di sicurezza.

Teoricamente, ciò dovrebbe migliorare i controlli governativi sull'IA, almeno nel Regno Unito, "aiutando le autorità a riconoscere rischi e opportunità dell'Intelligenza Artificiale", secondo Sunak. Non si sa ancora, almeno per il momento, quali dati verranno condivisi da OpenAI, Google e compagnia con Londra, né tantomeno se altre aziende come Meta e Microsoft seguiranno nei prossimi giorni.

La notizia è particolarmente interessante perché finora i modelli IA sono stati il "pomo della discordia" tra i Governi di molti Paesi e le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, le quali hanno sempre negato l'accesso a tali modelli temendo che, una volta entrati in possesso di uno Stato, questi ultimi sarebbero stati resi pubblici, aiutando la concorrenza a sviluppare alternative tecnologicamente valide in breve tempo.

Pare tuttavia che oggi questi timori non esistano più, e i motivi sono principalmente due. Da un lato abbiamo il rapido sviluppo dell'IA a livello globale, con l'ingresso di nuovi giocatori come Samsung nel settore dei Chatbot e il "recupero" dei pionieri del settore (come Microsoft e OpenAI) da parte degli "inseguitori" (come Google e Meta). Dall'altro lato, invece, dobbiamo considerare le pressioni per una regolamentazione dell'IA a livello globale, che hanno portato OpenAI a interrompere lo sviluppo di GPT-5 e, in generale, ad un rallentamento del progresso tecnologico nel settore IA.