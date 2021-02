OpenAI GPT-3: NPC che dialogano mediante IA, il futuro dei videogiochi?

Su queste pagine abbiamo trattato spesso la questione delle intelligenze artificiali in grado di scrivere articoli, dimostrando che probabilmente siamo dinanzi a una reale rivoluzione, perlomeno per quel che concerne i generatori di testo. Ma cosa succede applicando questa tecnologia al mondo dei videogiochi?

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e UploadVR, ora uno sviluppatore ha deciso di fare il passo successivo. Infatti, Modbox ha utilizzato una combinazione di "strumenti" interessanti, ovvero l'IA GPT-3 di OpenAI, il riconoscimento vocale di Windows e il servizio che genera voci mediante IA di Replica. Il risultato? Un NPC in grado di conversare in modo articolato con l'utente, basandosi sull'intelligenza artificiale.

I "tempi di pausa" nelle conversazioni non mancano, ma sono da imputarsi all'utilizzo del cloud. In ogni caso, questo tipo di tecnologia va ancora affinato e quello effettuato dallo sviluppatore è solamente un test. Tuttavia, già si possono immaginare, in futuro, universi costellati da NPC in grado di dialogare in modo sensato e articolato con l'utente, rendendo ancora più "vivo" il mondo di gioco. Sarà questo il futuro dei videogiochi? Staremo a vedere.

Vari test che abbiamo effettuato direttamente qui su Everyeye dimostrano che al giorno d'oggi è possibile conversare con un'intelligenza artificiale. Certamente siamo ancora agli albori, ma realtà come OpenAI stanno dando vita a soluzioni sempre più complesse, tanto che GPT-3 è persino in grado di generare codice.