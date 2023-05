OpenAI lancia l'app ufficiale di ChatGPT: per ora è disponibile su iPhone

Mentre si continua a discutere relativamente ai possibili utilizzi di ChatGPT, l'organizzazione dietro a quest'ultimo, ovvero OpenAI, ha deciso di rilasciare l'applicazione ufficiale del chatbot. Quest'ultima è infatti ora disponibile, anche se temporaneamente solamente per i possessori di un iPhone.

In ogni caso, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, in futuro arriverà anche la versione per Android dell'app (gli unici dettagli disponibili attualmente in tal senso sono relativi al fatto che questa arriverà "presto"), ma nella prima fase il tutto è legato esclusivamente al sistema operativo iOS. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'app risulta già scaricabile dall'App Store statunitense (questo è il primo mercato relativo al rollout, ma ulteriori Paesi si aggiungeranno nelle prossime settimane).

L'app si può chiaramente utilizzare gratuitamente, anche se un acquisto in-app c'è. Come ben potete immaginare, si fa riferimento all'abbonamento ChatGPT Plus, già ben noto a coloro che sono soliti utilizzare il chatbot di OpenAI. Interessante inoltre notare che c'è la sincronizzazione con la cronologia delle chat legate all'uso Web, ma non manca tra l'altro la possibilità di utilizzare input vocali tramite il modello Whisper.

Fino a questo momento non era ben chiaro se il chatbot sarebbe stato al centro di un'applicazione ufficiale o meno, ma poi è stato un post sul blog ufficiale di OpenAI a ufficializzare il tutto nella giornata del 18 maggio 2023. Insomma, adesso la popolare soluzione IA si può scaricare su smartphone.