OpenAI lancia GPT-4: è rivoluzione immagini per ChatGPT, ma in modo limitato

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di GPT-4, è giunto ora il momento di scendere nel dettaglio del lancio. Infatti, è stato effettuato l'annuncio ufficiale di OpenAI, che però vede di mezzo diverse "limitazioni" che possono potenzialmente frenare un po' gli entusiasmi.

A tal proposito, come riportato anche dal Washington Post, nonché come ufficializzato mediante il blog ufficiale di OpenAI, a partire dalla serata italiana del 14 marzo 2023 è possibile mettere alla prova l'aggiornamento GPT-4 di ChatGPT mediante l'abbonamento ChatGPT Plus, che ricordiamo ha un costo di 20 dollari mensili.

Per ora, dunque, gli utenti con un account gratuito non possono provare il tutto, anche se nell'annuncio ufficiale OpenAI specifica che spera "a un certo punto di offrire una certa quantità di query GPT-4 gratuite in modo che anche chi non ha un abbonamento possa provarlo". Il tutto dipende da fattori come il traffico, considerando che per il momento anche gli abbonati a ChatGPT Plus avranno un limite di utilizzo.

"Regoleremo l'esatto limite di utilizzo in base alla domanda e alle prestazioni del sistema nella pratica, ma prevediamo di essere fortemente limitati in termini di capacità (anche se aumenteremo e ottimizzeremo il tutto nei prossimi mesi)", fa sapere OpenAI. Insomma, per ora si tratta di un "lancio a pagamento".

Ma quali sono le grandi novità di GPT-4? Si fa riferimento a un modello multimodale. Questo significa che accetta come input sia testo che immagini, ma restituisce solo testo. Per il momento, dunque, si tratta di una questione un po' più "limitata" rispetto a quanto emerso in precedenza, in cui si faceva riferimento anche a possibili risposte di ChatGPT mediante immagini e video (cosa che aveva infatti già sollevato alcuni dubbi relativamente al copyright, ma è una strada che in realtà per ora OpenAI non sta seguendo).

Per il resto, attualmente è stata lanciata una waitlist lato API per i primi sviluppatori, mentre sono stati rilasciati dettagli precisi in merito al fatto che GPT-4 è più affidabile di GPT-3.5, soprattutto quando c'è una certa complessità di mezzo. Tuttavia, è la stessa OpenAI ad ammettere che ci sono ancora "allucinazioni". Inoltre, i dati a cui l'IA può attingere sono "fermi" a settembre 2021 e questo modello non può imparare dalla "sua esperienza".