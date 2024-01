OpenAI lancia il GPT Store: arrivano i chatbot personalizzati dalla community

In seguito alle prime avvisaglie relative al lancio del GPT Store, siamo arrivati al "momento clou". Infatti, OpenAI ha ufficializzato l'arrivo del negozio digitale per i chatbot personalizzati creati dalla community.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e TechCrunch, nonché soprattutto come si apprende direttamente da un post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI, dopo un mese di ritardo alla fine è stata la giornata del 10 gennaio 2024 a vedere il lancio del negozio digitale. Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale del GPT Store.

Sam Altman e soci stanno dunque espandendo l'ecosistema di ChatGPT, fornendo maggiori casi d'uso per quest'ultimo. D'altronde, si stima che siano già stati creati oltre 3 milioni di bot IA da quando il programma GPT Builder ha preso il via a novembre 2023, quindi lanciare uno store che consenta alla community di condividere le proprie creazioni sembra risultare una mossa logica.

OpenAI afferma che nello store verranno segnalati ogni settimana i "GPT più utili", ma vale la pena notare che al momento solamente gli utenti paganti, aderenti dunque ai piani ChatGPT Plus, Team ed Enterprise, possono creare e utilizzare chatbot personalizzati.

Tuttavia, l'obiettivo finale di Sam Altman e soci sembra andare ben oltre a quanto disponibile attualmente, considerando anche che per il primo trimestre del 2024 è previsto l'arrivo di un programma di compartecipazione alle entrate per i creatori di GPT personalizzati (il pagamento sarà basato sull'engagement generato dai chatbot). Per il resto, OpenAI afferma che queste soluzioni "di terze parti" devono rispettare le classiche linee guida e policy di utilizzo relative a ChatGPT.