OpenAI lancia i plugin di ChatGPT: l'IA può esplorare il Web con dati aggiornati

La velocità con cui il mondo dell'intelligenza artificiale sta progredendo è sicuramente importante. Ecco dunque che, poche ore dopo l'integrazione di ChatGPT su Opera, è già arrivato il momento di novità per la soluzione di OpenAI. Infatti, quest'ultima ha ufficializzato il lancio dei plugin per ChatGPT.

In parole povere, come riportato da The Verge, nonché come reso noto anche direttamente mediante il blog ufficiale di OpenAI, è adesso arrivato il supporto iniziale alle estensioni per il popolare chatbot. Si fa riferimento alla possibilità di sfruttare servizi di terze parti, nonché di accedere a informazioni aggiornate. In parole povere, mediante i plugin ChatGPT può sfruttare maggiormente quanto disponibile sul Web.

OpenAI afferma di voler effettuare il tutto in sicurezza, motivo per cui questa apertura ai plugin sta avvenendo in fase sperimentale, così da vederne l'impatto sul mondo reale. L'accesso alle estensioni è dunque per adesso legato solamente a un ristretto numero di utenti (è possibile iscriversi a una waitlist in alpha, ma sarà data priorità a utenti ChatGPT Plus e sviluppatori), in modo da poter poi eventualmente effettuare un rollout più esteso una volta ottenuti maggiori feedback.

In ogni caso, sono stati già annunciati i primi plugin creati per ChatGPT, legati a Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram e Zapier. Non mancano inoltre due estensioni realizzate direttamente da OpenAI: più precisamente, un servizio per esplorare il Web in modo sicuro e aggiornato con ChatGPT (vengono tra l'altro mostrate in modo preciso tutte le ricerche e i link consultati per arrivare alla risposta) e un interprete Python. Visto il numero di novità a cui OpenAI sta aprendo le porte (in parole povere, tramite i plugin ChatGPT può anche compiere azioni, aiutando ad esempio un utente a prenotare un volo, oltre che fornire informazioni in merito), consigliamo in ogni caso di dare un'occhiata al link in fonte se volete approfondire ulteriormente il tutto.