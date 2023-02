OpenAI lancia ufficialmente ChatGPT Plus: ecco quanto costa l'IA

Sono tempi di novità in casa OpenAI. Infatti, a poche ore dall'annuncio del classificatore di testi IA, è arrivato il lancio ufficiale di ChatGPT Plus, la versione a pagamento del chatbot. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: tra i principali vantaggi c'è anche l'accesso prioritario.

I più attenti tra di voi si ricorderanno infatti i disservizi legati a ChatGPT, avvenuti nei momenti di picco di utilizzo del chatbot. Ebbene, il primo punto della nuova proposta di OpenAI offre proprio l'accesso al servizio anche nei momenti più "critici", così come vengono offerte risposte più rapide e l'accesso in anteprima a nuove funzionalità e miglioramenti.

In parole povere, l'organizzazione sta lanciando una "versione pilota" di un esclusivo piano a pagamento, dal costo di 20 dollari al mese. Vale la pena notare che per ora il tutto è disponibile solamente negli Stati Uniti d'America, partendo tra l'altro da una prima fase a invito che prenderà il via nel corso delle prossime settimane. Si tratta insomma, per adesso, di un momento preliminare, ma OpenAI ha già fatto sapere che intende espandere il tutto ad altri Paesi in futuro.

Per il resto, nella comunicazione ufficiale relativa al lancio di ChatGPT Plus, l'organizzazione esplicita che continuerà a mantenere disponibile la versione gratuita dell'IA, utilizzando anche quanto entrerà nelle casse tramite la sottoscrizione appena lanciata per cercare di migliorare il servizio. Al netto di questo, OpenAI afferma che sta già valutando anche possibili piani a pagamento meno costosi e che in generale è tutto in continua evoluzione, in base al feedback ricevuto e alle necessità degli utenti.