OpenAI, lettera aperta su ChatGPT: 'non profiliamo le persone'

A poche ore dall’incontro tra OpenAI ed il Garante per la Privacy, la società americana ha pubblicato sul proprio sito web una lettera aperta in cui spiega il suo “approccio alla sicurezza dell’intelligenza artificiale”, allo scopo di fugare tutti i dubbi avanzati dagli utenti.

sicura”, gli sviluppatori evidenziano come gli strumenti messi a disposizione degli utenti “come qualsiasi tecnologia comportano rischi reali, quindi lavoriamo per garantire che la sicurezza sia integrata nel nostro sistema a tutti i livelli”.

La compagnia evidenzia anche che “prima di rilasciare qualsiasi nuovo sistema, conduciamo test rigorosi, coinvolgiamo esperti esterni per i feedback, lavoriamo per migliorare il comportamento del modello con tecniche come l’apprendimento per rinforzo con feedback umano e costruiamo ampi sistemi di sicurezza e monitoraggio”.

Particolare importanza viene data ai dati e la privacy. A riguardo, OpenAI evidenzia che non vengono utilizzati dati per vendere i servizi, tanto meno per scopi pubblicità o per profilare le persone. Al contrario, tali informazioni sono usate per “rendere i nostri modelli più utili, e ChatGPT migliora con le conversazioni che ogni volta intrattiene con gli utenti”.

“I nostri modelli di linguaggi di grandi dimensioni vengono addestrati su un ampio corpus di testo che include contenuti disponibili pubblicamente, contenuti concessi in licenza e contenuti generati da revisori umani” continua la lettera.