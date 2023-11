OpenAI licenzia il CEO Sam Altman: fulmine a ciel sereno per il mondo IA

A pochi giorni dall'annuncio del blocco delle iscrizioni a ChatGPT Plus, arriva una svolta clamorosa per OpenAI. Infatti, è stato licenziato il CEO Sam Altman.

Come riportato anche da The Verge e Gizmodo, nonché soprattutto come spiegato mediante un comunicato ufficiale di OpenAI pubblicato nella giornata del 17 novembre 2023, l'ormai ex amministratore delegato Sam Altman è stato estromesso dal Consiglio di amministrazione di OpenAI e sostituito da Mira Murati.

Quest'ultima, che finora ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer, diventa dunque ora CEO ad interim di OpenAI. La notizia è arrivata in modo inaspettato, visto che Altman è sempre stato, perlomeno a livello di comunicazione, la "figura chiave" dell'azienda (ricordiamo che OpenAI si può descrivere come un laboratorio di ricerca sull'IA costituito sia da una società no-profit che da una sussidiaria for-profit). Inoltre, si tratta di una persona che rientra tra i principali fondatori di OpenAI (la fondazione risale al 2015 e vede di mezzo anche Elon Musk, che ha però abbandonato l'azienda da tempo).

Nel comunicato di OpenAI si legge che la decisione "fa seguito a un processo di revisione deliberativa che ha concluso che (Altman, ndr) non è stato coerentemente sincero nelle comunicazioni con il consiglio, ostacolando la sua capacità di esercitare le proprie responsabilità". Per questi motivi, "il consiglio non ha più fiducia nella capacità di Altman di poter continuare a dirigere OpenAI". Al netto della carica per ora ricoperta da Mira Murati, si va adesso alla ricerca di un "successore permanente".