OpenAI mette sul piatto 100mila Dollari per regolamentare l'IA

Che il CEO di OpenAi voglia una regolamentazione dell’IA non è una novità. Per spingere ed accelerare il processo, la società americana ha deciso di lanciare un programma che dovrà assegnare dieci sovvenzioni da 100mila Dollari allo scopo di finanziare esperimenti volti a creare un processo democratico per regolare l’IA.

La proposta arriva a pochi giorni dal nuovo appello firmato da Sam Altman ed altri dirigenti di OpenAI e vuole finanziare individui, team ed organizzazioni per sviluppare proof-of-concepts per un “processo democratico” in grado di stabilire quali binari debbano seguire le intelligenze artificiali in futuro.

“Sebbene questi esperimenti iniziali non siano (almeno inizialmente) destinati ad essere vincolanti per le decisioni future, speriamo che affrontino questioni decisionali rilevanti e portino alla creazione di nuovi strumenti democratici che possano influenzare in maniera diretta le decisioni future. Questo programma di sovvenzioni rappresenta un passo verso l’istituzione di processi democratici per la supervisione della superintelligenza” si legge nel post pubblicato sul blog.

La speranza di OpenAI è che le sovvenzioni portino ad una discussione democratica da parte di un gruppo “ampiamente rappresentativo” di persone. Tale processo - nella visione di OpenAI - dovrà rispondere a domande come “in quali condizioni i sistemi d’intelligenza artificiale dovrebbero condannare o criticare figure pubbliche, in caso di opinioni diverse dalle sue?” e “come dovrebbero essere rappresentate le diverse opinioni nei risultati dell’IA?”.

OpenAI osserva che tale programma è completamente slegato dai suoi interessi di natura commerciale.