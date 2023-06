OpenAI, nuove funzioni per GPT-3.5 e 4 e prezzi ridotti per gli sviluppatori: le novità

OpenAI ha annunciato tramite il proprio blog ufficiale il lancio delle nuove versioni di GPT-3.5 turbo e GPT-4, gli ultimi modelli multimodali. Tra le principali novità c’è “Function Calling”, che permetterà agli sviluppatori di "descrivere" le funzioni di programmazione a GPT-3.5 turbo e GPT-4.

Negli esempi portati dalla compagnia di Sam Altman si cita la possibilità di aiutare a creare chatbot in grado di rispondere alle domande basandosi su strumenti esterni, ma anche di convertire il linguaggio naturale in query di database per estrarre dati dal testo. “La funzione di chiamata consente agli sviluppatori di recuperare in modo più affidabile i dati strutturati dal modello” spiega OpenAI sul blog.

Le novità non finiscono qui perchè OpenAI ha anche annunciato una riduzione dei prezzi per gli sviluppatori che intendono sfruttare le proprie API.

Il modello text-embedding-ada-002, che continua ad essere il più popolare, è stato ridotto del 75% e passa a 0,0001 per 1K token. Per GPT-5-turbo il prezzo per token di input è stato ridotto del 25% ed ora è di 0,0015 Dollari 1.000 token di inout e 0,002 Dollari per 1.000 token di output, il che equivale a circa 700 pagine per dollaro. GPT-3.5-turbo-16k invece avrà un prezzo di 0,003 Dollari per token di input da 1.000 e 0,004 Dollari per token di output da 1.000.

Tutti i dettagli sono disponibili sul blog ufficiale di OpenAI.