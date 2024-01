OpenAI contro il NYT per la causa intentata a ChatGPT: la risposta

A qualche settimana dalla causa intentata dal New York Times contro ChatGPT, per il presunto utilizzo dei propri articoli per addestrare il modello di linguaggio su cui si basa il chatbot, arriva la risposta di OpenAI.

La società di Sam Altman, nello specifico, definisce il caso “senza merito” ed afferma che il Times “non racconta tutta la storia”. OpenAI infatti rigetta le accuse secondo cui ChatGPT riprodurrebbe alla lettera gli articoli del Times ed infatti spiega come gli sviluppatori abbiano tentato di ridurre il così detto regurgitation all’osso: per tale ragione, secondo la compagnia americana, il Times non è stato in grado di condividere esempi pratici di come il proprio chatbot riproduca 1:1 i propri articoli. L’azienda però tuttavia ha ammesso di aver rimosso da ChatGPT una feature battezzata “Browse” che riproduceva involontariamente i contenuti.

Nel lungo post sul blog, però, OpenAI ha anche ribadito la sua posizione: i modelli d’IA necessitano di accedere, nel rispetto del diritto d’autore, all’enorme aggregato della conoscenza umana per capire come risolvere nuovi problemi. La società ha anche spiegato però che i gestori dei siti web possono impedire l’accesso da parte dell’IA ai propri dati dall’agosto del 2023.

Al netto di ciò, però, OpenAI spera di raggiungere un accordo con il Times e con gli altri editori, in maniera simile a quanto fatto con Axel Springer e l’Associated Press.

Nelle scorse ore, però si è parlato di una possibile class action degli scrittori contro ChatGPT.