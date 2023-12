OpenAI pagherà un importante editore per addestrare l'IA sugli articoli

Al netto delle recenti segnalazioni in merito al calo di performance di ChatGPT, quest'ultimo è chiaramente ancora sulla cresta dell'onda in campo di intelligenza artificiale. In questo contesto, si sta delineando quella che per certi versi potrebbe rappresentare una svolta per il mondo dell'editoria.

Sono fonti come Bloomberg ed Engadget a riportare infatti, nella giornata del 13 dicembre 2023, che OpenAI ha deciso di stringere un importante accordo con Axel Springer, gruppo editoriale tedesco che trova i suoi maggiori successi in realtà come Business Insider e Politico (per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America), nonché Bild e Welt (per quel che concerne l'Europa).

L'accordo, che secondo le indiscrezioni prevedrebbe un pagamento da decine di milioni di dollari dilazionato in tre anni, prevede la possibilità per OpenAI di utilizzare gli articoli targati Axel Springer per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, è inclusa la possibilità di mostrare informazioni in tempo reale, provenienti chiaramente dalle fonti legate all'editore coinvolto, in contesti come quello delle risposte fornite dal chatbot ChatGPT.

L'accordo tra OpenAI e Axel Springer arriva in un momento in cui parecchie realtà di spicco, tra cui il New York Times, hanno bloccato l'accesso ai propri dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, in seguito alle polemiche relative all'utilizzo senza consenso/compenso degli articoli nell'ambito dell'addestramento dei modelli IA.

Sembra insomma che con questa mossa OpenAI stia cercando per certi versi di recuperare i rapporti con gli editori, offrendo a questi ultimi una nuova potenziale fonte di entrate. Tuttavia, qualcuno ha già fatto notare come potrebbe in realtà trattarsi più che altro di un metodo per cercare di migliorare le risposte lato chatbot. Come si evolverà in futuro il mondo dell'editoria associato all'intelligenza artificiale? Staremo a vedere.