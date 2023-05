OpenAI ribadisce: 'necessaria una regolamentazione internazionale per l'IA'

Il fondatore di OpenAI Sam Altman, il presidente Greg Brockman ed il capo scienziato Ilya Sutskever in un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda hanno nuovamente esortato le autorità internazionali a mettere in campo una regolamentazione nei confronti dell’intelligenza artificiale.

I tre dirigenti della società dietro ChatGPT spiegano che il ritmo con cui si sta sviluppando l’intelligenza artificiale è molto rapido. Per tale motivo, le autorità dovrebbero tenere adeguatamente a freno la tecnologia con delle norme.

“Abbiamo bisogno di un certo livello di coordinamento tra i principali sforzi di sviluppo per garantire che lo sviluppo della superintelligenza avvenga in un modo che ci consenta sia di mantenere la sicurezza sia di favorire un’agevole integrazione di questi sistemi con la società” si legge in uno stralcio del post, secondo cui ci sarà il bisogno di un qualcosa simile all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica per evitare che l’IA possa causare danni alla popolazione e per fare in modo che “qualsiasi sforzo al di sopra di una certa soglia di capacità o calcolo sia soggetto ad un’ispezione di un’autorità internazionale che verifichi la conformità agli standard di sicurezza e ponga restrizioni ove necessario”.

Anche nel corso dell’audit al Congresso USA, Sam Altman aveva chiesto una regolamentazione dell’IA e l’aveva paragonata alle armi nucleari. Quest’oggi è rimbalzata anche la profezia di Bill Gates sull’IA, che nella sua visione potrebbe rendere obsoleti Google Search ed Amazon.