OpenAI, ricavi da paura nel 2023: +57.000% rispetto al 2022!

Dopo aver visto i salari d'oro dei dipendenti di OpenAI - i più alti di tutta la Silicon Valley! - scopriamo ora quanto ha guadagnato OpenAI nel 2023. La cifra è da capogiro, specie se consideriamo che i ricavi sono incrementati a dismisura solo negli ultimi due mesi dell'anno.

Dopo la clamorosa giravolta di OpenAI sul licenziamento di Sam Altman, qualcuno potrebbe pensare che i ricavi dell'azienda siano crollati. Si sbaglierebbe: solo tra novembre e dicembre, infatti, OpenAI ha fatturato 300 milioni di Dollari, una cifra mai vista prima per la compagnia, che servirà a tenere in vita per il futuro i server di ChatGPT e delle altre IA su cui la startup sta lavorando, ma anche a finanziare la componente no-profit della compagnia.

In generale, nel 2023 OpenAI ha registrato ricavi per 1,6 miliardi di Dollari. A riportare il dato sono i colleghi di The Information, che l'hanno ottenuto da due dipendenti di OpenAI che si sono occupati del suo ultimo report finanziario. I ricavi sono ancora più impressionanti se consideriamo che OpenAI ha iniziato a generare profitti solo nel mese di febbraio inoltrato, quando ChatGPT è stato lanciato per il grande pubblico.

I ricavi del 2023 di OpenAI fanno impallidire quelli dell'anno precedente, quando il bilancio azienda era in positivo di soli 28 milioni di Dollari, in gran parte grazie a donazioni e finanziamenti di altre grandi compagnie della Silicon Valley. In termini percentuali, insomma, i ricavi di Sam Altman e soci sono aumentati del 57.000%: una percentuale impossibile per qualsiasi altra compagnia al mondo.

L'impennata dei guadagni di OpenAI negli ultimi due mesi si spiega grazie al lancio degli abbonamenti a ChatGPT, che oggi come oggi permettono a chi li possiede di avere accesso al più avanzato modello linguistico dell'azienda, GPT-4. Per il resto, un andamento economico così positivo potrebbe spingere un gran numero di investitori a riversare il proprio denaro nell'azienda, che nel 2024 potrebbe provare a quotarsi in borsa per 100 miliardi di Dollari o più.