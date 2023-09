OpenAI rilascia DALL-E 3: integrazione con ChatGPT e opzioni per gli artisti

A circa un anno di distanza dal rilascio di DALL-E per tutti, per OpenAI è giunta l'ora di lanciare la terza versione del sistema per generare immagini IA. Tra l'altro, ci sono delle novità importanti, dall'integrazione di ChatGPT alla possibilità per gli artisti di rifiutare che le proprie opere vengano utilizzate per l'addestramento dell'IA.

A proposito dei miglioramenti apportarti dalla nuova versione, da una pagina pubblicata sul portale ufficiale di OpenAI nella giornata del 20 settembre 2023 si apprende che DALL-E 3 è in grado di rispondere meglio ai prompt complessi rispetto alla precedente iterazione. Infatti, questa versione può, ad esempio, rappresentare in modo molto più preciso gli oggetti e il "ruolo" che questi hanno in una scena, riuscendo dunque a sottolineare la "relazione" tra essi.

OpenAI promette poi passi in avanti importanti sul fronte della generazione del testo all'interno delle immagini, ambito che finora ha sempre dato grandi grattacapi ai sistemi di intelligenza artificiale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: si fa riferimento persino a miglioramenti relativi alla rappresentazione delle mani, altra questione ben nota al mondo IA.

Interessante per il resto notare l'integrazione di DALL-E 3 in ChatGPT. In che senso? Un po' come avviene già da tempo con Bing IA e DALL-E (chi ha detto Image Creator?), sarà presto possibile chiedere al chatbot di far generare immagini IA tramite DALL-E 3. Tuttavia, in questo caso OpenAI punta molto sul fatto che gli utenti potranno sfruttare direttamente ChatGPT per generare prompt complessi in uno stile in grado di ottimizzare i risultati forniti da DALL-E 3 (così che non debbano essere gli utenti a "scervellarsi" per scrivere prompt efficaci).

Attualmente DALL-E 3 è in fase di research preview, ma gli abbonati a ChatGPT Plus ed Enterprise potranno accedervi via API a partire da ottobre 2023. Per quel che riguarda, invece, l'approdo su Labs, bisognerà attendere più avanti nell'autunno 2023. In conclusione, OpenAI ha annunciato l'implementazione di varie misure di sicurezza, dall'impossibilità per DALL-E 3 di generare immagini IA legate a figure pubbliche al blocco relativo alle richieste di "seguire lo stile di un artista specifico", arrivando alla possibilità per gli artisti di scegliere se consentire o meno che le proprie opere vengano utilizzate per l'addestramento del sistema IA.