OpenAI risponde pubblicamente alla causa di Elon Musk: 'pensa solo ai propri interessi'

Continua a tenere banco la causa presentata da Elon Musk contro OpenAI. La società di Sam Altman ha depositato in tribunale le proprie risposte alle accuse mosse dal CEO di SpaceX e Tesla la scorsa settimana, sottolineando che “non esiste alcun accordo costitutivo, tanto meno con Musk”.

Proprio il sudafricano infatti aveva affermato nella documentazione che la compagnia che ha sviluppato ChatGPT ha violato il suo status di organizzazione no-profit ed un accordo costitutivo che prometteva che l’organizzazione non avrebbe mai operato a scopo di lucro ed avrebbe rilasciato la sua IA pubblicamente, rendendola open source.

Secondo OpenAI, le affermazioni del miliardario si basano su “premesse fattuali contorte e spesso incoerenti” ed ha definito l’accordo costitutivo “una finzione che Musk ha evocato per rivendicare diritti immeritati sui frutti di un'impresa che inizialmente ha sostenuto, poi abbandonato, poi ha visto avere successo senza di lui”. Nelle accuse, che fanno seguito alla risposta pubblica che OpenAI ha diffuso sul proprio blog, si legge anche che il miliardario avrebbe smesso di sostenere il progetto poichè le sue idee non venivano seguite.

"Vedendo i notevoli progressi tecnologici raggiunti da OpenAI, Musk ora vuole quel successo per sé" si legge nella dichiarazione, secondo cui "Musk pretende di portare questa causa per l'umanità, quando la verità - evidente anche dalla contraddittoria dichiarazione di Musk - è che la fa per promuovere i propri interessi commerciali."