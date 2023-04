OpenAI sospende temporaneamente gli upgrade a ChatGPT Plus: domanda troppo elevata

Mentre in Italia ChatGPT continua ad essere bloccato, dagli USA arrivano notizie sempre più interessanti che mostrano come il chatbot targato OpenAi stia continuando a registrare riscontri importanti.

Un utente Reddit infatti ha pubblicato uno screenshot, che proponiamo come sempre in calce, in cui viene mostrato come la società di Sam Altman abbia temporaneamente sospesi gli upgrade dei profili gratis a ChatGPT Plus a causa dell’elevata domanda.

Come si può vedere nell’immagine in calce, OpenAI ha inserito una didascalia in cui si legge che “a causa dell’elevata domanda, abbiamo temporaneamente messo in pausa gli upgrade”.

OpenAI ha lanciato ChatGPT Plus qualche mese fa, e rappresenta al momento l’unico livello a pagamento del chatbot. Tra i numerosi vantaggi portati dall’abbonamento da 20 Dollari al mese troviamo la garanzia che il servizio sia accessibile anche nei momenti di traffico elevato, ma anche risposte più rapide e l’accesso in anteprima a nuove funzionalità e miglioramenti su cui stanno lavorando gli sviluppatori.

Nella giornata di ieri, intanto, anche Salvini si è scagliato contro il blocco di ChatGPT in Italia, definendo la decisione del Garante “sproporzionata” in una lunga serie di tweet publicati sul suo account ufficiale. Sam Altman ed OpenAI, dal loro canto, si sono detti disponibili a collaborare con le autorità italiane per risolvere la questione.