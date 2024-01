OpenAI sperimenta l'IA in università: così ChatGPT finisce tra i banchi

Mentre Sam Altman parla dell'IA a Davos, ammettendo l'esistenza di una serie di rischi connessi a quest'ultima, OpenAI cerca di sdoganare i timori circa l'utilizzo accademico di ChatGPT con una collaborazione con un'università americana. Il Chatbot più temuto dagli insegnanti entra nelle classi: ci sarà da fidarsi?

Una press release di OpenAI e della Arizona State University (ASU) di Tempe ha infatti spiegato che le due realtà stanno collaborando ad un progetto pilota legato a ChatGPT e al suo utilizzo tra i banchi scolastici. L'Università, in particolare, ha annunciato che intende utilizzare ChatGPT Enterprise (la versione per aziende di ChatGPT) in "tre aree centrali per gli studenti".

Queste tre aree, continua la press release, sono quelle del "miglioramento del successo degli studenti, della predisposizione di nuove vie per l'innovazione della ricerca accademica e dell'efficienza dei processi organizzativi". Il Chief Information Officer della ASU, Kyle Bowen, ha poi spiegato a The Verge che "il nostro staff stava già usando ChatGPT da tempo quando è stato lanciato l'abbonamento Enterprise, che ha risolto molti dei nostri timori in termini di sicurezza. Perciò ci è parso utile dialogare direttamente con OpenAI".

La Arizona State University, comunque, sembra essere un campus ideale per la sperimentazione di ChatGPT, trattandosi di una delle università-leader nel campo della ricerca sull'IA negli Stati Uniti d'America. Secondo Anne Jones, Vice-rettrice dell'ateneo, diversi docenti utilizzano da quasi un anno l'IA generativa nei propri corsi: addirittura, dei tool IA verrebbero utilizzati nelle lezioni di giornalismo per la creazione di articoli multimediali. Il tutto mentre nel mondo esterno il New York Times fa causa ad OpenAI per aver utilizzato impropriamente i propri articoli.

In ogni caso, l'implementazione di ChatGPT nelle aule della ASU passerà anche per le preferenze degli studenti, i cui suggerimenti inizieranno ad essere accolti a partire dal mese di febbraio. Jones, infine, ha dichiarato che "le università sperano di favorire il pensiero critico, quindi non possiamo pensare di chiuderci di fronte alla tecnologia. Vogliamo anzi aiutare a determinare le condizioni in cui tali tecnologie possono essere usate per l'educazione".