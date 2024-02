OpenAI ha spiegato perchè ChatGPT ieri dava risposte senza senso

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato delle risposte senza senso di ChatGPT e delle numerose segnalazioni arrivate da parte degli utenti sui vari social network. OpenAI ha aggiornato il ticket e nell’annunciare che ora il chatbot funziona regolarmente, ha anche spiegato cos’è successo.

Come si può leggere direttamente sulla pagina del sito OpenAI, gli sviluppatori spiegano che “il 20 Febbraio 2024, un’ottimizzazione dell’esperienza utente ha introdotto un bug riguardante il modo in cui il modello elabora il linguaggio”.

La società di Sam Altman spiega che i modelli di linguaggio come GPT, su cui si basa il chatbot, generano risposte campionando casualmente le parole basate in parte sulle probabilità: sostanzialmente il loro linguaggio è costituito da numeri che corrispondono a dei token.

“In questo caso il bug era presente nel sistema utilizzato dal modello per scegliere questi numeri. Come se si perdesse nella traduzione, il modello sceglieva numeri leggermente sbagliati, che producevano sequenze di parole prive di senso. Più tecnicamente, gli inference kernel hanno prodotto risultati errati se utilizzati in determinate configurazioni GPU” continua il post, in cui la società sottolinea che gli ingegneri dopo aver identificato la causa hanno provveduto a risolvere il bug. Di fatti, provando ad interagire con ChatGPT, ora si ottengono risposte coerenti e precise.