OpenAI svela il futuro di ChatGPT: arrivano GPT-4 Turbo e le IA personalizzabili!

L'ultimo major update rilasciato per ChatGPT da parte di OpenAI ha permesso al Chatbot di leggere i file di testo caricati dall'utente e di riassumerli. Finalmente, però, delle novità più sostanziali sono in arrivo dalla prima conferenza per sviluppatori di ChatGPT, durante la quale OpenAI si è lasciata andare sul futuro della sua IA di punta.

In primo luogo, spiega The Verge, durante la conferenza (che si è tenuta a porte chiuse) OpenAI ha annunciato GPT-4 Turbo, una nuova versione del Large Language Model che si trova dietro al suo Chatbot. GPT-4 Turbo sembra essere l'equivalente di ciò che è stato GPT-3.5 per GPT-3, ovvero una versione mid-gen in attesa dell'inevitabile salto a GPT-5, in arrivo nel corso del 2024.

Il rilascio di GPT-4 agli sviluppatori si è reso necessario per due ragioni principali: la prima sono i problemi di performance di ChatGPT con GPT-4; la seconda, invece, sono le necessità di aggiornare il modello linguistico con i dati più recenti e con un codice più performante. Sotto il primo punto di vista, spiega OpenAI, GPT-4 Turbo presenta informazioni aggiornate ad aprile 2023, poco dopo il rilascio della prima versione di GPT-4 al pubblico.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, GPT-4 Turbo avrà una context window a 128.000 input, che permetterà al LLM di recepire "fino a 300 pagine di testo in un singolo prompt", almeno secondo OpenAI. Fino ad ora, la context window di GPT-4 si è fermata a 32.000 input testuali, con la versione base dello stesso modello ferma a 8.000 input. Inoltre, GPT-4 Turbo costerà meno per gli sviluppatori, con un prezzo per 1.000 token pari a 0,01 Dollari, un terzo del prezzo di GPT-4.

Infine, GPT-4 Turbo accetterà i prompt di immagine, potrà realizzare contenuti text-to-speech e introdurrà il supporto per DALL-E 3 su ChatGPT, come già annunciato da OpenAI lo scorso mese. L'IA è disponibile da oggi, ma per il momento può essere utilizzata solo dagli sviluppatori sotto forma di API.

Per tutti gli altri utenti - spiega sempre The Verge - OpenAI ha lanciato la "GPT Platform", un tool online che permette di creare delle varianti personalizzate di ChatGPT e del suo modello linguistico di base. Queste ultime vengono chiamate GPTs e, in realtà, esistono già da tempo: sono infatti numerose le aziende che hanno implementato tra i propri servizi delle IA basate su ChatGPT. La novità, però, è che la nuova piattaforma di OpenAI potrà essere usata senza scrivere una riga di codice, utilizzando un sistema pienamente in linguaggio naturale.

In uno statement, OpenAI ha spiegato che "fin dal lancio di ChatGPT, l'utenza ha chiesto di poterlo personalizzare per le proprie specifiche intenzioni d'uso. A luglio abbiamo lanciato le "Custom Instructions" per GPT-4, che permettono agli utenti di impostare alcune preferenze, ma la richiesta di più controllo sull'IA è stata ancora più forte. Molti utenti hanno iniziato a utilizzare una lista di prompt che si adattavano alle loro esigenze e a copiarli al bisogno su ChatGPT. Ora, con i GPTs, non dovranno più farlo".