OpenAI è in trattativa con gli editori: vuole usare i loro testi per allenare l'IA

Bloomberg ha svelato di essere stata informata da OpenAI di alcune trattative in corso con decine di editori di giornali per usare i testi dei loro articoli per allenare i propri sistemi d’intelligenza artificiali, tra cui il modello multimodale GPT su cui si basa il chatbot ChatGPT.

A quanto pare, l’azienda avrebbe già raggiunto un accordo con alcuni di questi editori, tra cui il tedesco Axel Springer che pubblica anche il sito web Politico ed il quotidiano Bild che è il più letto della Germania. In cambio, OpenAI ha messo su piatto decine di milioni di Dollari, sulla scia di quanto fatto con l’Associated Press con cui la compagnia di Sam Altman si era accordata lo scorso Giugno per una cifra non nota.

OpenAI invece non è riuscito a raggiungere alcun accordo con il New York Times che gli ha fatto causa accusando la compagnia di aver utilizzato illecitamente i suoi articoli protetti dal diritto d’autore. Nella causa, il Times accusa anche Microsoft di presunta violazione del copyright.

Non si è trattato della prima causa intentata ai danni di OpenAI: lo scorso settembre era stata la volta di alcuni autori di romanzi come George R.R. Martin di Game of Thrones, John Grisham e Jonathan Franzen che avevano citato le medesime ragioni del Times.