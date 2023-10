Ora OpenAI vuole creare i propri chip per l'IA: Altman valuta anche possibili acquisizioni

A pochi giorni dai rumor riguardanti la collaborazione tra Jony Ive ed OpenAI sul così detto “iPhone dell’IA”, Reuters riferisce che il creatore di ChatGPT starebbe valutando la possibilità di creare dei chip proprietari per l’intelligenza artificiale, al punto che il CEO sarebbe intenzionato anche a portare a termine delle possibili acquisizioni.

L’agenzia di stampa cita alcune fonti vicine alla stessa compagnia americana, e spiega che la scelta sarebbe praticamente obbligata in quanto lo shortage dei chip per l’IA non sembra terminare.

Una decisione finale, però, almeno al momento ancora non è stata presa e sul piatto ci sono varie opzioni: dallo sviluppo di chip proprietari alla collaborazione con produttori come NVIDIA oltre che alla diversificazione dei fornitori.

Il CEO Sam Altman però avrebbe fatto dell’acquisizione di più chip per l’IA una delle priorità assolute per l’azienda, ed in alcune dichiarazioni pubbliche ha anche mostrato tutte le sue perplessità per la scarsità di unità di elaborazione grafica, legata soprattutto ai problemi di NVIDIA che come noto controlla oltre l’80$ del mercato globale dei chip adatti anche all’intelligenza artificiale.

Di recente OpenAI ha lanciato un nuovo importante aggiornamento per ChatGPT che è in grado anche di navigare su internet ed attingere alle informazioni in tempo reale.