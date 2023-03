Ora OpenAI vuole monetizzare con ChatGPT: in arrivo diversi strumenti a pagamento

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato che la sua società ha intenzione di distribuire un’ampia suite di strumenti che permetterà agli utenti di ottenere maggiore controllo e personalizzazioni su ChatGPT, adattandola a casi d’uso specifici.

La notizia, riportata da Reuters, è arrivata in risposta ad una conferenza di Morgan Stanley, dove il giovane amministratore delegato ha parlato con gli investitori. Altman ha affermato che la compagnia si concentrerà sulla creazione di una piattaforma che venderà API a terzi, per sviluppare applicazioni come ChatGPT.

Appare quindi evidente l’intenzione di OpenAi di massimizzare il più possibile il successo di ChatGPT, dopo che qualche settimana fa ha annunciato il livello Plus a 20 Dollari al mese che offre una serie di vantaggi e risposte più veloci.

Quest’oggi è arrivata anche la notizia relativa all’imminente arrivo di GPT-4, che sarà distribuito la prossima settimana ed introdurrà la possibilità di interagire anche attraverso immagini e suoni. Secondo quanto affermato un dirigente di Microsoft, infatti, il nuovo modello di linguaggio avrà la possibilità di generare video sulla base dei prompt degli utenti.

L’utilizzo dei chatbot come ChatGPT è comunque in crescita anche in ambito business: Reuters riferisce che Coca Cola sta collaborando con OpenAI e Bain per l’utilizzo di ChatGPT e DALL-E per creare testi pubblicitari, immagini ed annunci personalizzati.