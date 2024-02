OpenAI vuole sfidare Google: la società mira a lanciare un suo motore di ricerca

A quanto pare, i progetti di Sam Altman per OpenAI vanno ben oltre i chip. Secondo un nuovo rapporto, infatti, il papà di ChatGPT punterebbe anche a sfidare Google nel campo in cui il colosso di Mountain View domina da anni: i motori di ricerca.

The Information infatti riferisce, citando persone a conoscenza dei piani, che OpenAI starebbe lavorando su un “prodotto di ricerca web”, vale a dire un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale ed i modelli di linguaggio che tutti conosciamo. Al momento del lancio il motore di ricerca di OpenAI potrebbe essere basato su Microsoft Bing (che con Copilot a sua volta utilizza ChatGPT), ma in futuro potrebbe anche diventare indipendente.

La fonte non ha condiviso molte informazioni sui piani, e non è chiaro quali siano i progetti a lungo termine. Come spiegato da molti però, di fatto ChatGPT con l’abbonamento Plus funziona già come un motore di ricerca attraverso la funzione Sfoglia con Bing. L’azienda però potrebbe decidere di far uscire questa funzione dai confini proprietari per metterla a disposizione di tutti attraverso un tool che inevitabilmente andrà a fare concorrenza a Google.

Come osservato, però, i piani di OpenAI potrebbero anche rappresentare una spinta per Google, che dal suo canto potrebbe integrare l’IA nel suo motore di ricerca rendendolo ancora più potente e dominante.

Non è chiaro se OpenAI abbia già predisposto una linea temporale ed un cronoprogramma per il lancio oppure no.