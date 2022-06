OpenSea, ex- dipendente arrestato per Insider Trading: ecco cosa è successo

Dopo l'attacco al server Discord di OpenSea, sembra non esserci pace per il marketplace di NFT più grande sulla piazza. Un nuovo terremoto è arrivato da parte del Dipartimento per la Giustizia degli Stati Uniti con un arresto.

Le manette sono scattate per Nate Chastain, 31 anni, un ex-dipendente dell'azienda accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro sfruttando, oltretutto, informazioni riservate della piattaforma di vendita di token non fungibili.

In particolare, secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe sfruttato le sue conoscenze in merito al palinsesto dei futuri lanci. Questo gli avrebbe consentito di comprare e rivendere token a prezzi superiori dalle 2 alle 5 volte rispetto al costo d'acquisto, il tutto sfruttando vari portafogli anonimi per nascondere la sua identità.

Chastain ora rischierebbe fino a 20 anni di reclusione poiché, se il mercato degli NFT è relativamente nuovo, queste pratiche sono ben note e regolamentate nella finanza e nella giurisprudenza. A spiegarlo è stato il Procuratore Damian Williams, il quale ha affermato che "le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain".

Nel frattempo, ricordiamo anche qualcosa di positivo. Infatti, di recente OpenSea si è aggiornato introducendo nuove funzionalità per l'accessibilità.