OpenSea senza pace: causa per 1 milione dopo il furto di NFT Bored Ape

In seguito a un exploit che ha portato alla vendita di NFT a una frazione su OpenSea, il colossale marketplace per asset crittografati sembra non avere ancora pace. Infatti, una delle vittime avrebbe fatto causa all'azienda.

Secondo quanto emerso ed effettivamente verificabile tra le ultime transazioni dell'oggetto su OpenSea, poco più di due settimane fa l'utente dextermoonshine avrebbe venduto a 0,01 ETH il suo Bored Ape #3425 da collezione a 0EA12C, un altro utente della community con uno storico eccezionalmente limitato sulla piattaforma. Solo qualche istante dopo la transazione, il suddetto acquirente avrebbe poi rivenduto il primate annoiato a una cifra prossima ai 260.000 dollari, ovvero 98,9 ETH.

Cifre particolarmente dissonanti, che sono state impugnate dal proprietario originario, un collezionista con una nutrita schiera di NFT nel suo portafogli, il quale non solo avrebbe sottolineato che mai avrebbe venduto un Bored Ape a tali cifre, ma anche che non sarebbe stata sua intenzione farlo in termini assoluti. Infatti, secondo dextermoonshine, al secolo Timothy McKimmy, l'oggetto non era neanche in vendita al momento del "furto".

Stando ad alcune informazioni riportate in rete, OpenSea avrebbe offerto, nei giorni successivi alla vicenda, un risarcimento agli utenti coinvolti in tale exploit. In molti casi, tuttavia, tale cifra non sarebbe neanche minimamente vicina al valore di mercato dei propri oggetti digitali.

Tempi duri per la piattaforma. Infatti, in questi giorni tale problema si sarebbe accavallato anche con una corposa campagna di phishing su OpenSea.