OpenSignal promuove WindTre: primo operatore italiano per download ed upload

Nella giornata di ieri OpenSignal ha pubblicato il nuovo rapporto relativo allo stato delle connessioni mobili in Italia nel trimestre febbraio-aprile 2020, un lasso di tempo particolare in cui le reti sono state congestionate a causa del lockdown causato dall'emergenza Coronavirus. A spiccare sono stati i risultati di WindTre.

L'operatore telefonico ha infatti ottenuto il primo posto in termini di velocità in download ed upload, con dei risultati medi di 25,4 e 9,1 Mbps. Nella tabella generale, OpenSignal ha anche promosso la copertura 4G garantita da WindTre agli utenti, oltre che le performance della rete durante la riproduzione video.

Nel rapporto a corredo dei dati, OpenSignal osserva che "l'unione fa la forza e la nuova WindTre ha vinto due premi nelle categorie Download Speed ​​Experience e Upload Speed ​​Experience, oltre a pareggiare in Video Experience e 4G Coverage Experience. L’operatore punta in alto mettendo in ombra i precedenti leader”.

Grande soddisfazione anche dal CTO dell'operatore, Benoit Hanssen, il quale evidenzia che il risultato è il frutto di sei miliardi di Euro d'investimenti portati avanti in cinque anni, che hanno consentito all'operatore di garantire un'ottima qualità di connessione anche nel periodo di picco causato dal Coronavirus. "Per fronteggiare l'aumento di traffico inatteso, abbiamo agito costantemente sulla nostra rete con una serie di interventi mirati a sostenerla" ha concluso.