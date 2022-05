OpenSignal: TIM vince per la velocità del 5G, WindTre per la copertura

OpenSignal ha diffuso il rapporto mensile relativo allo stato delle connessioni mobili in Italia, con un focus anche sull’esperienza 5G che premia TIM e WindTre.

Come mostriamo nel grafico presente in calce, TIM ha ottenuto quattro bollini ed ha vinto per esperienza video 5G, esperienza di gioco 5G, velocità di download 5G e velocità di upload 5G. Discorso diverso per WindTre, che domina le classifiche relative alla copertura (disponibilità 5G e portata 5G).

Nel rapporto, OpenSignal evidenzia come gli operatori italiani continuino a concentrarsi sull’espansione delle reti 5G. WindTre ad esempio lo scorso marzo ha annunciato la copertura del 53,1% della popolazione con la sua rete 5G a 3,6 GHz, ed ha spiegato che intende coprire oltre il 95% della popolazione con il 5G DSS, che prevede l’utilizzo in parte dello stesso spettro wireless dei servizi 4G. Proprio di recente invece TIM ha annunciato i nuovi piani di spegnimento del 3G proprio per concentrarsi sull’infrastruttura 5G.

Pesa, su questo piano, ilbando andato a vuoto per la gara indetta dal Governo per il 5G nelle aree bianche, per cui non sono state registrate manifestazioni d'interesse.

Il rapporto di OpenSignal può essere letto gratuitamente direttamente attraverso il sito web ufficiale ed include anche dei dati specifici per ogni tipologia di test effettuato. Interessante notare come per disponibilità del 5g Iliad con il 2,7% abbia superato anche TIM, che si è fermata all’1,9%.