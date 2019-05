OpenSignal: Tim e Vodafone i migliori operatori, arranca Iliad

Open Signal ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo rapporto sullo stato delle connessioni mobili. Le analisi sono state effettuate raccogliendo i dati dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2019, ed a prevalere sono stati principalmente due operatori.

Il tutto è stato suddiviso in cinque aree: la disponibilità del 4G, l'esperienza di caricamento video, le velocità di download ed upload, e la latenza.

La rilevazioni sono state effettuate nelle sette principali città italiane: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, in cui i risultati sono apparsi molto simili, per lo meno a livello di classifica.

In termini di disponibilità 4G, Vodafone si è assicurata il primo posto con una copertura dell'86,9>%, seguita a ruota da TIM all'83,6%, mentre Iliad si piazza a sorpresa davanti a 3 Italia con il 76,4%, di poco distanziata da Wind (75,7%).

Per quanto riguarda l'esperienza di visione video, a Tim sono stati assegnati 69,9 punti su 100, quasi alla pari con Vodafone che è ferma a 69,1 punti. In questo caso Iliad si piazza ultima, a 58,2.

Interessanti anche i dati sulla velocità media di download. A primeggiare è ancora una volta TIM, con 25,7 Mbps, ma anche in questo campo registriamo quasi un pareggio con Vodafone che è seconda a 24,8 Mbps. Il solco con gli operatori restanti è importante e la differenza appare netta: Wind e Tre si fermano rispettivamente a 15,6 e 15,1 Mbps, superati da Iliad a 16,3 Mbps.

In termini di upload le velocità sono comunque più basse, ma la classifica resta invariata per le prime due posizioni: Tim, con 8,6 Mbps è davanti a Vodafone (8,4 Mbps), mentre le altre tre società viaggiano sulla media di 6 Mbps, con Iliad ultima.

L'ultimo parametro, come dicevamo poco sopra, è quello della latenza, in cui TIM primeggia con 38,7 ms, il punteggio più basso. Ultimo posto in questo caso per Iliad, con 76 ms.