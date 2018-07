OpenSignal: Vodafone ancora in testa per prestazioni 4G, ma TIM sta recuperando

Stando a una nuova indagine condotta da OpenSignal, la rete Vodafone è ancora la migliore in Italia per quanto riguarda le prestazioni medie in 4G. Tuttavia, TIM sta pian piano recuperando. Vediamo dettagliatamente il tutto.

In particolare, Vodafone può vantare una media di 33,86 Mbps in download, con TIM che si ferma a 28,71 Mbps. 3 Italia ha fatto registrare 22,19 Mbps, mentre Wind 15,69 Mbps. Rimanendo in campo velocità, vince Vodafone in quasi tutta Italia, con solo TIM che riesce a scalfirla arrivando a una situazione di quasi parità al Nord e nelle isole. Per quanto riguarda la copertura in 4G, vince anche qui Vodafone in quasi tutto il Bel Paese, arrivando a una situazione di parità con TIM solamente in Sicilia e al Nord. Insomma, continua il dominio dell'operatore telefonico con sede a Londra, ma TIM sta pian piano recuperando il divario.

Non può mancare il riferimento a Iliad, con OpenSignal che nel suo post scrive: "La situazione italiana è varia e colorata come la sua cultura. Anche la concorrenza nel settore mobile è diventata molto più variegata, con il recente debutto del player francese Iliad e l'acquisizione di Wind da parte del proprietario di 3 Italia CK Hutchison. Stiamo già iniziando a vedere Iliad nei nostri dati 4G [...] e presto farà il suo debutto nei nostri rapporti pubblici. Ci aspettiamo di vedere la concorrenza raggiungere il culmine quando le offerte low cost di Iliad scateneranno una guerra dei prezzi, mentre il Wind Tre dovrebbe dimostrarsi una forza da non sottovalutare, soprattutto dopo che il provider ha completato la fusione operativa della sua rete e ha iniziato a offrire un servizio 4G unificato. Guarderemo da vicino questo mercato e monitoreremo tutti i cambiamenti delle nostre metriche nei prossimi anni".