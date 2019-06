Opera GX , annunciato all'E3 il primo browser per i videogiocatori

Opera GX è il primo browser pensato per i gamer, è stato presentato ufficialmente durante l'E3. Il browser ottimizza la gestione delle risorse, limitando il consumo di CPU e RAM. Ma ci sono anche altre chicche pensate per gli appassionati di videogame e del mondo degli streamer.

Ad esempio nella schermata principale, aprendo una nuova scheda, Opera GX segnala le migliori offerte dedicate ai videogiochi e accessori da gaming, mentre nel pannello laterale c'è un'icona per aprire Twitch in 0.2. Come si vede dal video la maggior parte delle nuove feature possono essere consultate direttamente aprendo il pannello posizionato nel lato sinistro del browser.

Dal pannello si può accedere direttamente ad alcune delle app di messaggistica principali, da Telegram a Messenger. Davvero comodissimo.

Alcuni widget ad hoc permettono poi di gestire anche altri aspetti in modo comodo e intuitivo. Sempre tornando a Twitch, è possibile impostare un sistema di notifiche per venire avvisati quando sono online i nostri streamer preferiti.



Ma non finisce qui, perché Opera GX direttamente nella home page vi segnala anche le notizie principali legate al mondo del gaming prese dalle principali testate internazionali, incluso Everyeye.it

Inoltre Opera GX può essere collegato al sistema di illuminazione Razer Chroma, sincronizzando i colori del tema con quelli dei device compatibili. Ovviamente Opera GX porta tutte le altre feature presenti sul browser normale, a partire dalla VPN integrata e dall'ad blocker. 7

Opera GX può essere scaricato su Windows già a partire da adesso, il browser è in versione Early Access — quindi potrebbero esserci ancora un po' di sbavature.

Il link per il download lo trovate a questo link.