Opera GX ora consente di impostare un gioco come sfondo del browser e di Windows

Opera GX è stato annunciato all’E3 di qualche anno fa, ed è molto popolare tra i videogiocatori. Oggi, dagli sviluppatori arriva la notizia che è diventato il primo browser del mercato a consentire agli utenti di impostare un gioco dome sfondo del browser e di Windows.

La nuova opzione di modding e personalizzazione di fatto trasforma il browser ed il desktop di Windows in un gioco interattivo.

La notizia arriva a pochi giorni dall’introduzione delle Mods del browser, una funzione ad hoc che consente agli utenti di modificarlo con temi, suoni e shader che cambiano l’aspetto dei siti web in tempo reale. I Live Wallpapers altro non sono che dei mini giochi realizzati con GameMaker e reagiscono ai movimenti del mouse in tempo reale.



Complessivamente, sono oltre 50 gli sfondi live creati dalla community e dal team di GX, e tutti quelli visualizzabili nel GX.store sono scaricabili gratuitamente.

“Si dice che ‘la casa è dove c’è il cuore’ e questo è il nostro obiettivo con Live Wallpapers”, ha dichiarato Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX. “ Vogliamo che gli utenti si sentano a casa quando aprono il loro sistema operativo e il loro browser, e Live Wallpapers permette di farlo grazie alla possibilità di configurare i propri parametri in base alle preferenze di stile e di interagire con il Live Wallpaper in ogni fase. Live Wallpapers trasforma la vostra configurazione in un gioco interattivo”.





Per celebrare questa novità, Opera GX ha realizzato una mod studiata per lo youtuber MrBeast, che rivelerà il suo Live Wallpaper in diretta attraverso il suo canale YouTube il prossimo 6 Luglio.

La funzione Live Wallpapers è disponibile a tutti gli utenti di Windows e macOS.