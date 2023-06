Opera: l'IA Aria basata su ChatGPT, arriva anche sul browser Android

A poco meno di un mese dalla presentazione di Opera Aria, l’IA di Opera arriva anche sulla versione Android del proprio browser, che può essere scaricato direttamente sul Google Play Store.

Aria, frutto della collaborazione tra Opera ed OpenAI, offre agli utenti l’accesso gratuito al servizio d’IA generativa, ampliato attraverso l’architettura Composer di Opera che è in grado di fornire l’accesso ai risoltati in tempo reale dal web.

Con Aria gli utenti possono incrementare la loro creatività e produttività, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. Il browser si connette alla tecnologia GPT di OpenAi e permette anche agli utenti di collaborare con l’AI durante la ricerca di informazioni, generazione testo o codice o rispondere alle loro domande.

Gli utenti ovviamente hanno la possibilità di scegliere se attivare o meno i servizi d’intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale ha segnato un profondo e rapido cambiamento nelle nostre vite. Il modo in cui lavoriamo, il modo in cui acquisiamo informazioni, ciò che ci aspettiamo dai nostri browser: tutto sta cambiando”, ha dichiarato Stefan Stjernelund, VP Product, di Opera for Android. “Siamo estremamente entusiasti di rendere accessibile a tutti il potenziale dell’AI, cosicché gli utenti possano avere uno strumento nativo di AI come Aria sempre a portata di mano quando sono in movimento”.