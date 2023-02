Opera integra ChatGPT sul browser: c'è il riassunto degli articoli

Non è passato molto tempo da quando sono emerse le prime indiscrezioni sull'integrazione di ChatGPT su Opera, browser noto ormai da lungo tempo, ma è già arrivato il momento dell'ufficialità. L'adozione delle IA sta d'altronde avvenendo in tempi a dir poco rapidi e dunque non sorprende che anche Opera voglia offrire funzionalità di questo tipo.

A tal proposito, come reso noto direttamente mediante il blog ufficiale di Opera, in cui si vedono dei test effettuati prendendo come fonte il noto portale The Verge, in questo caso l'intelligenza artificiale ChatGPT è integrata tramite sidebar e può essere utilizzata per ottenere riassunti degli articoli in pochi rapidi punti, in modo da avere quantomeno chiaro a cosa si sta facendo riferimento (nel caso in cui il tempo a disposizione sia poco).

Opera ha spiegato che l'integrazione avverrà a breve sia per il browser PC che per quello mobile, illustrando, tramite il Co-CEO Song Lin, che l'obiettivo è anche quello di restare sempre "all'avanguardia nell'innovazione dei browser". "A seguito dell'interesse di massa per gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, riteniamo che sia giunto il momento per i browser di scendere ulteriormente in campo e diventare la porta di accesso a un Web supportato dall'intelligenza artificiale", ha proseguito Lin.

Arrivando alle funzionalità IA che arriveranno presto su Opera, c'è la succitata possibilità di ottenere un riassunto dell'articolo che si sta leggendo, come mostrato in un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Opera. In parole povere, di mezzo c'è un pulsante "Shorten", collocato in alto a destra nella barra degli URL, che garantisce il rapido accesso a ChatGPT. Opera afferma che questa soluzione è in grado di "riassumere brevemente ogni pagina Web o articolo".

Questa è solamente una delle prime funzionalità IA legate a Opera, che ha spiegato di ritenere che l'IA generativa in futuro porterà alla creazione di molti più contenuti. Ciò che potrebbe venire a mancare è però il tempo degli utenti. È proprio per rendere possibile esplorare, nonostante tutto, i vari contenuti disponibili sul Web, che Opera sta lanciando la funzionalità di riassunto. Tra l'altro, Krystian Kolondra, EVP PC Browsers and Gaming di Opera, ha già fatto riferimento a "una nuova era della creatività sul Web".

Certo, considerando anche il recente errore di Google Bard, legato proprio a una risposta "a punti", il dibattito su quanto questo tipo di soluzione potrebbe potenzialmente portare all'ottenimento di informazioni non corrette è già iniziato. Va detto però che le Big Tech hanno spiegato a più riprese che è sempre bene approfondire quanto indicato dall'IA, senza soffermarsi unicamente su quanto indicato dal "riassunto" di quest'ultima. Le variabili in gioco sono molte e sta accadendo tutto in tempi molto rapidi, dunque non ci resta che stare a vedere cosa accadrà in futuro.