Opera lancia in beta il nuovo browser Crypto Browser per criptovalute, Web3 ed NFT

Anche Opera guarda al mercato delle criptovalute. La società, con sede in Norvegia, ha annunciato il lancio della beta del suo nuovo Crypto Browser Project, un browser che guarda con interesse al Web3, ma anche alle criptovalute e gli ormai onnipresenti NFT.

Obiettivo dell’app è facilitare l’esperienza utente durante la navigazione attraverso le DApp, giochi e piattaforme legate al metaverso, dal momento che offre accesso diretto ai servizi Web3 per gli utenti che lo installeranno su Windows, Mac ed Android.

In un comunicato pubblicato da Opera, leggiamo che questa nuova versione del browser manterrà alcune delle funzioni di sicurezza presenti su Opera Browser, ma integrerà l’accesso diretto agli exchange, NFT e DApp di gaming, oltre al supporto per Telegram e Twitter.

L’obiettivo principale, spiegato ed annunciato in via ufficiale da Jorgen Arnese, è aiutare le criptovalute ed il Web3 a diventare più mainstream: “il progetto Crypto Browser di Opera promette agli utenti un'esperienza Web3 più semplice, veloce e privata. Semplifica l'esperienza utente Web3 che è spesso sconcertante per gli utenti tradizionali. Opera crede che IL Web3 debba essere facile da usare affinché il Web decentralizzato possa raggiungere il suo pieno potenziale" ha affermato il dirigente.

All’interno del Crypto Browser di Opera c’è anche un non-custodial wallet integrato che supporterà Ethereum in versione beta e presto si estenderà anche a Polygon, Solana, Nervos, Celo ed altri. L’integrazione di Opera con Polygon MATIC dovrebbe diventare operativa nel primo trimestre 2022.