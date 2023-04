Opera lancia il browser One: si punta all'intelligenza artificiale generativa

Andando oltre alle novità di Opera relative al mondo VPN, è arrivato il momento di tornare a soffermarsi su quanto rilasciato da questa realtà. Infatti, è arrivato il lancio del browser Opera One, che punta in modo importante al mondo dell'intelligenza artificiale, sempre più al centro dell'attenzione.

A tal proposito, come riportato da Engadget e TechCrunch, nonché come ufficializzato direttamente mediante il portale ufficiale di Opera, è stata rilasciata la versione early access per sviluppatori del browser. Quest'ultimo, che arriverà in versione stabile, un po' per tutte le piattaforme, nel corso del 2023, è stato completamente ridisegnato rispetto al classico Opera, strizzando l'occhio alle feature relative all'IA generativa.

Alla base c'è un design più pulito, che lascia anche spazio a sidebar, estensioni e così via, andando a coinvolgere ChatGPT, ChatSonic e AI Prompts (questi ultimi sono consigli relativi a come si può "trasformare" il testo in una pagina Web). Tutto chiaramente è abilitato di default, visto che si punta a un'esperienza lato browser di "nuova generazione". D'altronde, ricordiamo che a inizio 2023 è arrivata l'integrazione di ChatGPT in Opera.

Una funzionalità messa in primo piano in questo lancio è però quella chiamata Tab Islands. In parole povere, il browser diventa più "smart" in termini di raggruppamento delle schede. È infatti Opera One a scegliere, in base al contenuto presente nelle pagine Web aperte dall'utente, dove posizionare il tutto, in modo che sia possibile trovare ciò che riguarda una determinata attività in un unico posto.

Questo senza dover spostare tutto manualmente: la funzionalità potrebbe insomma tornare utile per passare rapidamente, ad esempio, da un'attività lavorativa a una di svago. Ovviamente per l'utente rimane comunque possibile spostare il tutto "a mano", nel caso in cui sia necessario. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è un multithreaded compositor per le animazioni più avanzate.