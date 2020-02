In un'opera letteraria è presente un personaggio che si chiama 'Starbuck', ecco quale

L'opera letteraria in cui è presente il personaggio di "Starbuck" (come - quasi - l'omonima caffetteria) è Moby Dick, il famosissimo romanzo del 1851 scritto da Herman Melville. Viene considerato capolavoro della letteratura americana.

La storia è quella della nave condannata ad essere affondata da una balena gigante: il viaggio della baleniera Pequod, comandata dal capitano Achab, a caccia di balene e capodogli, e in particolare dell'enorme balena bianca (in realtà un capodoglio) che dà il titolo al romanzo, verso la quale Achab nutre una smisurata sete di vendetta.



Il primo ufficiale è Starbuck, un Quacchero serio e sincero che si dimostra anche un abile comandante; in seconda c'è Stubb, spensierato e allegro, sempre con la sua pipa in bocca; il terzo ufficiale è Flask, tozzo e di bassa statura e del tutto affidabile.



Starbucks, invece, è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28.720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12.000 negli Stati Uniti. L'azienda prese il suo nome proprio dal primo ufficiale di coperta di Moby Dick, dopo aver considerato i nomi di "Cargo House" e "Pequod". Inoltre, due ideatori del locale, che possedevano un'agenzia pubblicitaria, pensavano che le parole che iniziavano con "st" davano più enfasi al nome stesso, tanto da aver creato un elenco con tutte le parole che iniziavano con queste due lettere.