Operai trovano, per puro caso, una spada di 3000 anni fa in condizioni straordinarie!

Chi potrebbe mai immaginare che scavare una tomba potrebbe portare alla scoperta di un fantastico tesoro di 3000 anni fa? Ebbene sì, è successo davvero! In circostanze così assurde, un gruppo di ricercatori della città bavarese di Nördlingen ha vissuto uno dei giorni più memorabili della sua esistenza.

Tutti intenti a spalare la terra, ecco che è riaffiorata dal nulla una spada antica, come fosse nuova di zecca! L’arma, infatti, ben conservata, splendeva a tal punto da lasciare tutti a bocca aperta.

L’impugnatura ottagonale in bronzo fusa direttamente sulla lama è indicativa di un’abilità molto rara, che solo pochi fabbri possedevano all’epoca. Spade di tale tipologia venivano prodotte allora in pochissime zone; per la precisione, sappiamo che una di queste è vicina al sito di scavo, nella Germania meridionale, un’altra nella Germania settentrionale e in Danimarca.

Nonostante non mostri grandi segni di usura, gli archeologi hanno confermato che l’arma possedeva tutte le caratteristiche necessarie per essere utilizzata in battaglia.

Secondo i dati storici ricavati, questo pezzo bavarese risale al XIV secolo a.C., dunque è un vero e proprio pezzo da museo, soprattutto constatando che molte tombe dell’età del bronzo medio sono state saccheggiate nel corso dei millenni e trovarne una è come vincere alla lotteria!

Certamente, essendo il bronzo un materiale molto duttile, non era semplice combattere con armi del genere, motivo per il quale molti archeologi ancora si interrogano sul loro utilizzo. Accanto alla spada sono stati scoperti altri manufatti risalenti allo stesso periodo e le reliquie di tre individui.

Non abbiamo nessuna certezza riguardo l’identità dei ritrovamenti, ma rimaniamo stupefatti dal loro stato di conservazione. Chissà quante altre sorprese ci riserva la terra e chi sarà il prossimo fortunato, in quale parte del mondo.

Il passato trova sempre il modo per raggiungerci e lasciarci interdetti.