Operaio contro Foxconn: 'produrre iPhone è un incubo, ma la paga è buona'

Già lo scorso mese vi abbiamo spiegato che la produzione di iPhone 15 inizierà presto presso gli stabilimenti di Foxconn, testimoniando che stavolta Apple non vuole farsi cogliere impreparata dalla domanda del mercato come avvenuto con iPhone 14. Tuttavia, le condizioni degli operai di Foxconn non sembrano delle migliori.

Rest of World ha pubblicato nelle scorse ore un report nel quale racconta le condizioni di lavoro dentro le fabbriche di Foxconn, citando una fonte anonima chiamata con lo pseudonimo di Hunter. Hunter è un lavoratore di 34 anni impiegato nella fabbrica Foxconn di Zhengzhou, la più grande fabbrica di Foxconn in Cina, che produce circa il 50% di tutti gli iPhone venduti su scala globale.

Proprio all'impianto di Zhengzhou si sono verificate in passato le rivolte degli operai Foxconn e il duro lockdown di circa un mese imposto da Pechino per via della sua politica di contenimento "zero Covid": gli eventi avevano azzerato la disponibilità di iPhone 14 tra ottobre e novembre, riducendo drasticamente anche gli approvvigionamenti in vista della stagione invernale.

Hunter spiega che Foxconn ha una catena di montaggio "a tempo" per la produzione degli iPhone, volta a massimizzare l'output di questi ultimi: l'operaio ha il compito di connettere il pannello posteriore degli iPhone 14 ad un piccolo cavo di collegamento tra la batteria e la porta di ricarica, scannerizzando con un'apposita app i codici QR di entrambe le parti. Hunter ha detto che Foxconn concede solo 60 secondi per tutta la procedura.

Considerato che ogni operaio lavora su turni da 10 ore, possiamo dedurre che Hunter lavora a circa 600 iPhone al giorno, connettendo tra loro 600 cavi e 600 pannelli posteriori tramite l'uso di 1.200 viti (due per ogni smartphone). Le condizioni di lavoro sarebbero critiche: la stanza dove avviene l'assemblaggio delle componenti non avrebbe finestre e puzzerebbe di cloro, mentre ogni operaio sarebbe costretto ad indossare una mascherina anti-Covid e un apposito camice per tutto il proprio turno.

Inoltre, poiché Apple si basa sulle produzioni just-in-time, i mesi di settembre e ottobre sarebbero sempre quelli più critici per gli operai di Foxconn, che verrebbero costretti ad aumentare la loro produttività oltre i livelli sovrumani già richiesti loro o ad allungare i propri turni di lavoro. Secondo Hunter, "sembra che in queste fabbriche non abbiamo diritti. Alcuni capiturno sgridano gli operai ogni giorno".

Tuttavia, sembra che Foxconn non abbia piani per migliorare le condizioni lavorative delle sue fabbriche. Al contrario, l'azienda starebbe rispondendo alle critiche interne e della comunità internazionale con misure di compromesso con gli operai, offrendo salari gonfiati per chi lavora più a lungo o per chi effettua turni "lunghi" nei 90 giorni compresi tra il mese di settembre e quello di ottobre. "È difficile guadagnarsi da vivere altrove, per questo lavoriamo in queste condizioni. Non abbiamo altri posti in cui lavorare se non nelle fabbriche di Foxconn, se vogliamo un buono stipendio".