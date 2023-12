Operare i tumori? Semplice con questo martello pneumatico

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Chemistry dai ricercatori della Rice University, della Texas A&M University e dell’Università del Texas, dimostra un modo del tutto innovativo di trattare alcune tipologie di tumori.

Si tratta di un funzionamento realmente simile a quello dei celebri strumenti. I martelli pneumatici molecolari sono in realtà costituiti da molecole di aminocianina, ovvero una sostanza biocompatibile che si attacca sulla membrana delle cellule, già adoperata nell’imaging. Dopo aver visto il metodo rivoluzionario per la rigenerazione del cuore, approfondiamo questo studio.

Una volta stimolata da luce infrarossa, la molecola inizia a vibrare in sincronia con le altre formando un cosiddetto plasmone che arriverà a lacerare la membrana delle cellule tumorali fino a distruggerle completamente.

"Questa è la prima volta che un plasmone molecolare viene utilizzato per produrre effettivamente un'azione meccanica usata per raggiungere la lacerazione della membrana delle cellule tumorali", afferma Ciceron Ayala-Orozco, uno degli autori dello studio.

Considerando inoltre che la luce visibile penetra nel corpo umano fino a un massimo di mezzo centimetro, mentre gli infrarossi possono arrivare anche a 10 centimetri di profondità, appare ancor più evidente l’incredibile importanza rivestita da tali tecniche, che potrebbero presto divenire una vera e propria alternativa alla chirurgia.



"Si tratta di una generazione completamente nuova di macchine molecolari che chiamiamo ‘martelli pneumatici molecolari’ e sono più veloci di oltre un milione di volte nel loro movimento meccanico rispetto ai precedenti motori di tipo Feringa. Possono inoltre essere attivati con la luce del vicino infrarosso anziché con la luce visibile", afferma il chimico James Tour della Rice University.

Nonostante non via un'IA in grado di far sbagliare medici, c’è sicuramente ancora molta strada da fare ma i primi risultati sono decisamente incoraggianti. Nei primi test sono state eliminate circa il 99% delle cellule di melanoma umano coltivate in provetta, "curando" la metà dei topi coinvolti nell’esperimento.